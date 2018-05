Det handlar om den första av tre etapper för stationsområdet som nu har fått en ny detaljplan. En enig skara politiker i kommunstyrelsen godkände den, vilket talar för att den sannolikt även godtas i kommunfullmäktige vid mötet den 11 juni.

Samtidigt beslutade kommunstyrelsen också att godta förslaget om exploateringskalkyl, som inkluderar en markanvisning där tomtpriset sätts till 500 kronor per kvadratmeter. Man beslutade också att utöka investeringsramen med 1,7 miljoner till totalt 6 miljoner kronor.

– Vi behövde en budgetförstärkning för att få en bra fungerande station och för de åtgärder vi gör för museijärnvägen. Fördyrningen uppkom sedan vi märkte att vi behövde riva upp och lägga om järnvägsspåren. Det är den stora delen. Sedan används 500 000 kronor till att höja upplevelsen runt museijärnvägen och förbättra funktionen för verksamheten, förklarar stadsarkitekt Anders Kyrkander.

Bland annat ska ytterligare en perrong byggas, liksom en övergång över spåren till Vallgatan där en hållplats skapas. Kommunen förbereder också för en vattenhäst, där ångloken kan fylla på vatten samt ett fundament till en stationsklocka med högtalare där avgångarna kan ropas ut.

Alla beslut ska även tas i kommunfullmäktige för att bli giltiga och vinner laga kraft i höst om de inte överklagas, men redan inom vecka hoppas kommunen börja begära in anbud på arbetat med att bygga om stationsområdet. Då ska stationsplatsen, buss- och spårområde förändras. Arbetet genomförs under hösten med trolig start i september och väntas vara klart till sommaren år 2020. Under arbetets gång tas hänsyn till museijärnvägens verksamhet.

Annons

– Vi vill inte arbeta med spåren under turistsäsongen, påpekar Anders Kyrkander.

Däremot kommer Skaraborna att märka av arbetet. Vallgatan kommer att stängas av, bland annat eftersom den ska användas som busshållplats under tiden som arbetet pågår. Trafiken leds i stället om.

– Det kommer att vara många trafikstörande arbeten under hösten och trafiken kommer att ledas om, men vi får göra det så smidigt som möjligt, säger Anders Kyrkander.