Under 2017 anmäldes 89 sexualbrott i Skövde kommun, jämfört med 106 året innan, en minskning alltså. Men hur ser det ut över längre tid? Det beror på vad man jämför med. Ser man till antalet anmälda brott per invånare ökar anmälningarna på fem och 15 års sikt, medan antalet jämfört med för ett år sedan har minskat. År 2002 anmäldes 69 sexualbrott per 100 000 invånare, år 2012 anmäldes 125, år 2016 anmäldes 197 och i fjol 164. 89 anmälda sexualbrott i fjol är fler än genomsnittet sedan 1996.

Sexbrott i Skövde 2017 Typ av brott samt anmälda brott 2017 Sexuellt ofredande (ej blottning) 44 Våldtäkt 3.. Sexbrott i Skövde 2017 Typ av brott samt anmälda brott 2017 Sexuellt ofredande (ej blottning) 44 Våldtäkt 30 Blottning 6 Barnpornografibrott 3 Utnyttjande m.m. 3 Utnyttjande av barn för sexuell posering inkl grov 1 Sexuellt övergrepp mot barn under 18 år 1 Kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte 1 Köp av sexuell handling av barn under 18 år 0 Koppleri 0 Människohandel för sexuella ändamål (trafficking) 0 Sexköpsbrott 0 Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år 0 Källa: Brottsförebyggade rådet

I hela riket däremot är antal anmälda sexualbrott högre nu än för både ett, fem och femton år sedan.

Annons

Utvecklingen av anmälda brott behöver inte följa antalet brott som faktiskt inträffat. Till exempel kan människor vara olika benägna att polisanmäla brott på olika platser och vid olika tidpunkter. Ökningen av sexualbrottsanmälningar i riket kan därför ha flera förklaringar.

– Det kan ju vara en faktiskt ökad utsatthet, men det är också en förväntad ökning utifrån att man ser mer allvarligt på sexualbrott, i och med den uppmärksamhet de fått på senare tid, säger Anders Nilsson, forskare i kriminologi vid Stockholms universitet.

Trots de senaste årens ökning, antas anmälningsbenägenheten fortfarande vara låg för sexualbrott.

– Sexualbrott har ju dimensionen att det ofta begås av någon som är bekant mer offret, och vi vet att ju mer bekant man är desto mindre benägen är man att anmäla, säger forskaren i kriminologi Felipe Estrada Dörner.