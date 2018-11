Enligt en utvärdering som gjorts av sommaren på Skaraborgs sjukhus fick tre medarbetare avbryta sin semester för att rycka in och jobba. Personal har beordrats in att arbeta till cirka 30 arbetspass, i fall då medarbetare drabbats av akut sjukdom, under sommaren.

Bemanningsföretag användes ungefär lika mycket som förra året. En liten ökning gjordes vad gäller läkare. På akutmottagningen i Skövde var bemanningsläget klart bättre än tidigare år, enligt utvärderingen.

Beläggningsgraden på Skaraborgs sjukhus var under sommarperioden 92 procent inom psykiatri och 93 procent inom kroppslig vård. Det är i nivå med förra sommaren och liknar även nivån under årets tidigare månader. Regionens mål är under 90 procent.

Situationen på Skaraborgs sjukhus är bättre än på andra sjukhus i regionen. Vad gäller kroppslig vård är det enbart Alingsås och Skaraborgs sjukhus som hade en beläggningsgrad på under 100 procent sommaren 2018. Det innebär en kraftigt ökad risk för vårdskador med en beläggningsgrad på denna nivå. Detta framgår av en rapport till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Antalet avvikelser på Skaraborgs sjukhus med risk för vårdskada var närmare 700 stycken, vilket är mer än 100 fler än förra året, enligt utvärderingen av sommaren. Antalet konstaterade vårdskador var däremot något färre.

Det gjordes fler patientklagomål än förra sommarn på Skaraborgs sjukhus. De flesta gällde försenad eller utebliven vård och flera handlade om bristande information eller bemötande. Några synpunkter gällde vårdplatsen, där patienten flyttats flera gånger mellan olika avdelningar.

Annons

Fler semesterveckor flyttades i år än förra året och samtidigt minskade övertiden som sjuksköterskorna gjorde.

En procent av medarbetarna upplevde arbetsbelastningen som väldigt lugn. 18 procent tyckte att det var väldigt tungt. De flesta svarade 3 på en fem-gradig skala (36 procent) eller 4 (23 procent).