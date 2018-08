Nu är det så nära att man nästan kan känna doften av raggmunk med fläsk, italiensk pizza och friterad banan.

Årets matfestival drar igång på fredag och avslutas sedan på lördagen. Massor med skaraborgare kommer i vanlig ordning att gå omkring mellan tält och matångor under den här helgen och den stora frågan är om de kommer att behöva paraply eller inte?

Vi ringde SMHI och frågade – och fick alltså både bra och dåliga besked.

– Om vi börjar med fredagen så är det ganska ostadigt väder den dagen. Tidvis är det regn eller skurar som väntas, så det blir inte någon jättebra start på matfestivalen, meddelar Alexandra Ohlsson som är meteorolog på SMHI.

Och de där paraplyna kommer att behöva vara uppfällda under stora delen av den första festivaldagen.

– Det ser ut som att det är lite regn av och till under stor del av dagen och det är först under kvällen som det väntas avta. Så sen eftermiddag och kväll är möjligen den bästa tiden för att få längre perioder av uppehåll. Det gäller också att klä på sig ordentligt för temperaturen hamnar mellan 13 och 15 grader.

Som en liten tröst behöver man åtminstone inte vara särskilt oroliga för att ens paraply ska flyga iväg över Kyrkparken och inte landa förrän i Skultorp.

– När det kommer till blåsten ser det ut att vara ganska lugnt. Det blir en svag till tidvis måttlig vind under fredagen.

Okej. Det var de dåliga nyheterna. Nu lägger vi det åt sidan och hoppar snabbt vidare till de goda nyheterna.

– Det ser mycket bättre ut på lördagen. Regnområdet som legat över Östersjön och gjort att Skövde fått mycket skurar drar sig nu bort mot Baltikum och ett tillfälligt högtryck drar istället in över landet. Det ser riktigt bra ut för er del. Det blir en solig dag. Det kan förekomma en del lätta stackmoln men inget som ger någon nederbörd. Och temperaturen hamnar runt 18 grader på eftermiddagen.

På kvällen sjunker temperaturen och lägger sig tillrätta vid runt 13 grader. Regnet ska fortsätta att hålla sig borta och det blir mest svag vind.

– Det ser mycket bättre ut jämfört med fredagen, sammanfattar Alexandra Ohlsson.

Så om du skulle ta dig till Skövde och Matfestivalen i helgen skulle du ha valt lördagen?

– Ja, men jag hade kanske gått förbi även under fredagen för att titta in allting. Då vet jag vad jag ska satsa på under lördagen och då blir det inte lika mycket beslutsångest.

Ett bra tips att ta med sig för alla festivalbesökare där ute. Tillsammans med ett paraply under fredagen och en t-shirt under lördagen.

