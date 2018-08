Tidaholms Sparbank och ICA har nyligen varnat för bluffmakare som utnyttjar deras namn för att lura folk. Har du gått på en nit någon gång?

Peter Stäveryd: Jag fick något torftigt mejl av en så kallad vän i svår knipa i Riga. Han behövde bara 17500 kronor till en flygbiljett hem. Jag lät honom stanna kvar i Riga, jag ville inte få hem honom... När vi var på Kos, så fick jag flera samtal från Kurdistan. Svarade inte, men jag hade säkert vunnit massor av miljoner.

Oskar Börjesson: Jag har en dålig ovana av att inte svara på nummer som startar på 08, 031, 046 osv. Däremot blev min kollega, (vi kan kalla honom Johan Issa) lurad att lämna ut sitt kortnummer för att få gratisbiljetter till SF Bio. Han ville jättegärna gå på bio, men fick spärra sitt kort istället.

Henrik Bromander: Det var en aktuell fråga eftersom dom ringde min sambo igår och börja klämma henne på massa bankuppgifter. Som tur var så fatta hon direkt och avspisade dom lika bryskt som hon gör med mej när jag ringer efter pengar. Hon kunde lika gärna lämnat ut mina bankuppgifter för där finns inget att sno ändå efter denna månadens räkningar. Man kan väl säga att min största nit är att jag inte utbilda mej till advokat eller nåt annat höjdarjobb så mina räkningar hade vart obetydliga. Fast jag är rätt nöjd ändå.

Annons

Flygskatt, bensinskatt med mera, det är mycket skatter i valtider, vilken skatt vill du höja respektive sänka.

Peter: Båtskatt, finns det? Om inte så tycker jag att vi inför det, eller höjer den om den nu redan finns. Våra hav & sjöar blir allt mer nersmutsade med plast och annat skräp, så varför inte låta båtfolket vara med och betala lite för den renhållningen. Sänka? Jag gillar Maltwhisky, så... Say no more.

Oskar: En skatt jag inte kan förstå att vi inte har i Sverige är sockerskatten som bland annat vårt kära grannland Norge infört. Energidryck, läsk och godis är något som konsumeras i alltför stor mängd idag, speciellt bland ungdomar, och införandet av en sockerskatt skulle kunna förbättra folkhälsan rejält.

Henrik: Jag vill införa en hög skatt på att vara elak. Tänk vad pengar det hade trillat in för nuförtiden är det helt ok att vara elak och trycka ner folk till höger och vänster. Speciellt i nu valtider så dras det till sin spets och folk spyr ut sin galla om ditt och datt på sociala medier. Jag blir så trött. Är vi inte smartare än så här? Evolutionen måste vara grymt besviken på oss. Att folk har olika uppfattningar är inget nytt. Respektera och diskutera istället för att dra snabba, förlöjligande slutsatser. Nu tappa jag tråden kanske men gött att få det sagt!

Nu var det ett tag sedan solen, gassade, hur gör du för att hålla liv i fina sommarbrännan?

Peter: Brännan sitter i någorlunda bra än så länge. Jag blev vidbränd ett par gånger i somras, så jag har god rot på min bränna. Crèmer och sånt är inget jag pysslar med för att hålla brännan vid liv. Att vara beige och blek, kan oxå vara vackert på en medelålders man intalar jag mig.

Oskar: Jag önskar att solen tog lika fint på min hud som den gör på mitt hår varje sommar. Om jag hade blivit lika brun som mitt hår blir albinovitt så hade jag kanske äntligen sett ut som Djibril Cissé gjorde när han var som bäst. (Ganska svag referens, men det var en barndomsdröm att se ut som honom)

Henrik: Jag gjorde ett röjande i trädgården och mitt uthus för några dagar sedan och ett brunt täcke av damm och jord la sej över min hud. Mycket vackert tyckte jag själv men fick inte medhåll av övriga familjemedlemmar tyvärr. Tycker att brännan försvinner lite väl fort. Det räcker med en stressig morgon, en bakfylla eller en otrevlig överraskning så rinner den av direkt. Ska ta och fråga några av mina kollegor som alltid ser så bruna och fräscha ut. Eller så är dom bara skitiga.

Du får bjuda hem fyra kända personer på middag, vilka blir det och berätta kort varför?

Peter: Robert Gustavsson, E-Type, Måns Möller & Petter. Varför dessa personer? Vi hade skapat röj, grym musik & roliga karaktärer, samtidigt som vi hade fått kramp i magen utav alla skratt, och vi hade med all säkerhet rivit hela haket som i detta fallet skulle vara en bastuflotte vid nån kall fjällsjö.

Oskar: Det räcker egentligen med Chris Martin och Steven Gerrard. Mina två allra största idoler. De två andra platserna får Johan OIsson, Sveriges största idrottsman genom tiderna, och Jamie Oliver, så slipper jag laga maten själv.

Henrik: Elisabeth Bathory - En grevinna från 1500 talet som badade i blod från sina dödade betjänter. Blodet skulle hålla henne ung. Jag vill veta om det funka. Jimi Hendrix - För han verkade vara en cool snubbe. Elvis - också cool snubbe. Megan Fox - ja...hehe...hon verkar trevlig!