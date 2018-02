Roboten går under benämningen PancakeBot och har tagits fram av Norgeamerikanen Miguel Valenzuela. Under sportlovsveckan får besökarna testa den under Henrik Ahlströms överinseende.

Fast egentligen är det ingen robot i ordets bemärkelse menar Henrik. Istället beskriver han det som en 2D-3D-skrivare som laddas med pannkakssmet som råvara. Via en dator programmeras skrivaren med ett valfritt mönster, sedan spritsas smeten ut efter förlagan på en het plåt och gräddas sedan till färdig form.

– För oss är det här ett kul sätt att visa på ett digitalt skapande. Närmast är den besläktad med våra 3D-skrivare och det här är ett försteg för att kunna visa hur en 3D-skrivare och så kallad addativ tillverkning fungerar, säger Henrik.

Den som besöker Balthazar under sportlovsveckan kan alltså hänga med på någon av de workshops som hålls och får då lära sig att använda pannkaksskrivaren.

– Vi kommer att skriva ut lite olika designer och man kan också få programmera in sina egna mönster. Sen får man se den färdiga pannkakan komma ut via skrivaren och så får man också provsmaka så klart, säger Henrik Ahlström.

Men sportlovet på Balthazar Science Center är inte bara PancakeBot utan så mycket mer. Mängder av vetenskapliga och tekniska experiment och utmaningar för alla åldrar erbjuds hela tiden. Exempelvis kan man besöka en smart fabrik, programmera med Lego och skapa hemliga meddelanden. Dessutom bjuds en show där det blir både kallt och varmt, allt enligt ett pressmeddelande.