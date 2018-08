Försäsongen är i fullgång för Skövde IK. I lördags tog laget emot division 2-laget Grästorp hemma i Billingehov och på måndagen var det dags igen. Hanhals kom till Skövde för att försäsongsspela. Den här gången slutade matchen också lyckligare för hemmalaget som stod som segrare när klockan ljöd efter 60 minuter hockey. Detta efter att det blivit hela sex mål i den tredje perioden, varav SIK gjorde tre raka och vände 1-2 till 4-2 innan Hanhals kunde fastställa slutresultatet 4-3 i slutet av matchen.

– Det var skönt att vinna men det var verkligen en typisk träningsmatch det här. Det svängde fram och tillbaka flera gånger, säger lagets tränare Johan Hellström efter matchen.

Ja, det märktes att det var en av lagens första matcher för säsongen. Spelarna hade lite svårt att kontrollera pucken och passningarna och beslutet var inte alltid de bästa.

En som gjorde sin allra första match för säsongen var nya målvakten Adam Schoultz. Även han kände av ringrosten.

– Jo, det känns att jag inte har spelat en riktig match sedan mars. Så det var väl mest att försöka komma in i grejerna i dagens match. Det är annorlunda att spela match jämfört med att träna så det var skönt att få en match i benen och extra skönt att vi lyckas vinna när vi gör en bra match också, säger han efter matchen.

Vad var det ni gjorde annorlunda jämfört med matchen mot Grästorp?

Annons

– Vi är hetare den här matchen. Alla delar som Johan (Hellström) har pratat om har satt sig bättre och det kommer bara att bli bättre för varje match som går. Matchen mot Grästorp var ju lite svår på det sättet att det inte riktigt finns någon struktur i spelet utan det blir mest tuta och kör-hockey. Nu blev det mer taktiskt spel och då är det lättare att följa sin gameplan.

Trots sin ringa ålder är Adam en av lagets mer rutinerade spelare sedan många lämnat under sommaren. Att han får gå in och ta lite mer ansvar är dock inget han ser negativt på. Att han däremot är given etta på målvaktspositionen är inget han håller med om.

– Det är kul att tillhöra de äldre i laget även om jag bara är 23 år. Jag får ta lite mer ansvar och det känns kul. Sen kämpar både jag och Viktor (Andersson) om förstaspaden och det är ingenting som är skrivet i sten. Vi får komma hit och ge 100 procent varje dag så får vi se vem som startar derbyt i seriepremiären.