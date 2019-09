Till ljudet av kyrkklockor fylldes storkyrkan i Gamla stan i Stockholm under tisdagsförmiddagen med ledamöter och anhöriga inför den traditionsenliga gudstjänsten.

Sist in var kungafamiljen som anlände i vagnkortege. Nästan hela familjen var på plats, förutom prinsessan Madeleine och Chris O’Neil.

Efter intåget i kyrkan tog de kungliga gästerna plats på den gyllene läktaren, och som alltid under riksdagens öppnande var alla klädda i klassiskt svart och vitt.

Kammarkör

S:t Jacobs kammarkör under ledning av Gary Graden, domkyrkokantor, ramade in ceremonin med sång och musik. Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand som inledde med att hälsa alla välkomna och prata om kyrkans roll i dagens samhälle.

Högtidstalade gjorde Jonna Bornemark, docent i filosofi och lektor vid Södertörns högskola. I sitt tal lyfte hon hur vårt sätt att organisera och effektivisera samhället har sina baksidor.

Hon tog vården som exempel, och pekade på att det har skett en förflyttning från det primära uppdraget – att vårda – till att mer handla om siffror, papper och statistik.

– Vi har missförstått vad det är att vara människa, säger hon.

En del ledamöter deltog i stället i en sekulär ceremoni som hölls av Humanisterna på Konstakademien. Där bjöd Rickard Söderberg på musiken, och Ulrika Kärnborg, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet, talade.

Dagens höjdpunkt

Efter ceremonierna i Storkyrkan och Konstakademien förflyttade sig ledamöterna mot riksdagen för dagens höjdpunkt, riksmötets öppnande.

Kungafamiljen hann dra sig tillbaka till slottet en sväng innan det var dags att ta sig till Riksdagshuset.

På Riksplan spelade Arméns musikkår och Livgardet paraderade för att hälsa ledamöterna välkomna. Utanför den stora kopparporten stod fanbärare med folkdräkt, och inne i trapphallen ljöd tonerna från Vikarbyns lilla spelmanslag.

Talmannen, de kungliga gästerna, statsministern tågade in tillsammans till ljudet av en brassensemble under ledning av Per Sjöberg.

Det bjöds även på sång av hovsångerskan Anna Larsson, som framförde Kungssången och nationalsången.

Kungen blickar bakåt

På begäran av talmannen Andreas Norlén förklarade kungen riksmötet öppnat, och höll sitt tal.

Talet inleddes med en tillbakablick på när han invigde riksmötet 1989, bara en dryg månad innan Berlinmuren föll.

– Det blev kulmen på en utveckling som förändrade världen i grunden. Det var en tid av avspänning mellan supermakterna och en tid av närmare europeiskt samarbete.

Han blickade framåt, tre årtionden senare, och reflekterade över hur utvecklingen gått framåt – samtidigt som utmaningarna i många avseenden vuxit – och frågade sig hur vi skapar trygghet, säkerhet och gemenskap för alla som lever i Sverige.

– Jag önskar er, folkvalda för Sveriges folk, kraft och visdom, därmed förklarar jag riksmötet öppnat, avslutade kungen och möttes av applåder.

Carlsson Löfdahl deltog

Tidigare hölls också upprop i riksdagen för de 349 ledamöterna. På plats var Emma Carlsson Löfdahl – tidigare Liberalerna och numera vilde – som inte varit i riksdagen sedan turbulensen kring hennes ersättningar. Emma Karlsson Löfdahl är invald i riksdagen för Jönköpings län, och hon bor numera i Ydre kommun.

Carlsson Löfdahl avböjde att svara på frågor, till exempel om hon tänkt delta i riksdagsarbetet, som hon fortfarande får ersättning för.



Foto: Lars Bernfalk

Amineh Kakabaveh deltog även hon på riksmötet, i sällskap med kläddesignern Camilla Thulin. Kakabaveh lämnade nyligen Vänsterpartiet, som ville utesluta henne.

Landskap lyfts fram

Fem landskap stod i fokus under årets öppnade – Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Dalarna och Gästrikland.

Det syntes också i klädseln bland flera ledamöter som ville visa upp sina arv. Finansminister Magdalena Andersson har burit folkdräkt vid varje riksmöte sedan 2014, och i år var inget undantag.

Efter öppningsceremonin blir det en mottagning i Sammanbindningsbanan. Landskapen lyfts fram i maten, programmet och utsmyckningen. Det är femte året i rad som riksmötets öppnande har ett regionalt tema. Senare på kvällen hålls en konsert i Konserthuset i Stockholm.

Fanny Hällegårdh/TT