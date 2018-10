Menyer Skövde Restaurangvecka

Pitchers: Varmrätt: Klassisk biff Väring med potatisgratäng. Efterrätt: Choklad-crème brûlée med hyvlad vit choklad.

Mikes pub & restaurang: Varmrätt: Fläskkarré med potatiskaka, frästa morötter, champinjonsås. Dessert: Chokladfondant med vaniljglass.

Den lilla krogen: Förrätt: Ceviche på torsk, räka och bläckfisk serveras med , mangomajonnäs, brynt smörpulver, chili, gurka och friterad tapioka. Varmrätt: Vildsvinkarré från Småland serveras med gräddstuvad kål, ekogrönsaker och ”faketryffel”.

Rådhuset café och bar: Förrätt: Krämig Skaldjurssoppa med saffran. Musslor, räkor och haricotsverts. Serveras med aioli och vitlöksbröd. Varmrätt: Grilltallrik Svensk grillad kycklingfilé och fläsknoisette med Bearnaisesås och BBQ-sås. Serveras med baconrullad haricotsverts samt pommes.

The Bishops Arms: Förrätt: Smokie – Living next door to Gräsand // and, palsternacka, äpple, krasslig majonnäs, rödbeta, grönkål, ost, örter. Varmrätt: Aha – take on Meat // ryggbiffskebab, äpple, lök, morot, fransk färsk rök grädde, grönkål, spetskål, lite mer äpple, jalapenosmör, bröd, örter. Dessert: Royksopp – Eple / Otto Knows – Million apples // palsternacka, kräm, äpple, lite mer palsternacka, munken?, örter.

Sällskapet: Förrätt: Carpaccio på ankbröst Morotspuré, pistagekräm, blodapelsin och körvel. Varmrätt: Kryddbakad kalvrygg Potatispuré smaksatt med bacon, smörfrästa morötter och dragonvelouté.

Riviera: Varmrätt: Pepparbiff med råstekt potatis och pepparsås (kött från Skövde slakteri). Eller smörstekt rödingfilé med kantarellsås och kokt potatis. Dessert: Italiensk vaniljglass med chokladsås.

Scandic Billingen: Förrätt: Jordärtskocksoppa med serranochips. Varmrätt: Svensk kyckling med gräddstuvad portabello & rostade rotfrukter.

Oleary’s: Varmrätt: Valfri Burgare (gäller ej The Harvard Premium Burger) Dessert: Ice cream & Cookie Donut eller Pecan Pie.

Pinchos: Planka á la Pinchos. Varmrätt: Plankstek serveras med duchessepotatis & chilibea, Crispy chicken serveras med aioli, Pulled chicken med vitlök & koriander, serveras med ingefärskräm, Pasta á la Oscar, krämig pasta med kyckling & grana padan, Toast med lax-& kräftröra. Dessert: Churros serveras med noisettekräm.

