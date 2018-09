Larmet om hälsoproblem på grund av dålig luft i Käpplundaskolans lokaler kom i början av sommaren. Efter det beställde kommunen en teknisk undersökning av byggnaden i syfte att finna orsaker bakom problemen.

Nu har den första delrapporten kommit efter att bottenvåningen har undersökts. Där finns bland annat fritids och det var framför allt i den lokalen som flest personal har uppgett att haft problem.

Undersökningen har omfattat såväl rena lukt- och synintryck som kontroller avseende olika tekniska utföranden i golv och väggar och en genomgång av tilluftskanalerna i fläktsystemet. Framför allt har man letat efter påverkan av fukt och luftens kvalitet.

– Det finns en påverkan av markfukt, men det är inget som har bedömts orsaka några problem. Däremot har man hittat fuktskadat trävirke i botten av innerväggarna, berättar kommunens tekniske chef Ingemar Linusson.

– Vidare har man hittat stängda och ostädade utrymmen och smutsiga tilluftskanaler i ventilationssystemet. Dessutom finns lukter som varierar mellan olika rum, samt ljud som är omotiverat högt i något rum, tillägger han.

Golvet har undersökts genom att man borrat hål ner i materialet och ner till underliggande dräneringslager. Ett fenomen som då uppstått är en mossliknande lukt, som kommit fram genom borrhålet och som normalt sett inte känns.

– Just nu är det oklart vad som orsakar lukten. Vi vet att det inte är mögel eller något kemisk fenomen som lim eller liknande, men vi måste jobba vidare för att ta reda på vad det är, säger Linusson.

Ett antal åtgärder ska nu göras. I fritids lokaler kommer man att öppna upp väggarna och byta ut det fuktskadat virket i botten mot stålprofiler. Sedan kommer man att gå vidare för att se hur långt upp skadorna sträcker sig och därefter ersätta det som behövs.

Ett stängt utrymme under en trappa ska öppnas upp och rensas rent från gammalt byggmaterial, och annat skräp och som kastats in genom ett ventilationshål in i utrymmet. Allt i syfte att eliminera eventuella ursprungskällor för lukt.

Frånluftsventilationen i ett rum ska också åtgärdas. Just nu går luften förbi ett galler ut genom väggen, vilket innebär att det slår emot material på ett sätt som gör att smutsig luft kan gå tillbaka in i lokalen igen.

Även de smutsade tilluftskanalerna ska rengöras. Detta görs normalt inte alls i kommunens fastigheter. Däremot byts filter i tilluftsaggregatet två gånger per år, vilket hittills bedömts vara tillräckligt.

– Det kan hända att smutsen i ventilationsrören gör att små partiklar sprids i lokalen, om det sen är en orsak till de hälsoproblem som uppmärksammats är osagt, men om någon är känslig för damm kan det här vara ett problem, säger Ingemar Linusson.

Städningen av ventilationssystemet är för övrigt beställd och kommer att utföras vecka 44 och då i hela skolan.

– Vi väntar inte för att se vad resten av utredningen säger utan går då över alla tilluftskanaler i hela skolan, påpekar Linusson.

Efter den första rapporten jobbar man nu vidare med de oklarheter som fortfarande finns avseende i miljön i källarplanet. Sedan ska även plan ett och plan två undersökas. Därefter återstår att se om det man kommer fram till har något samband med hälsoproblemen.

– De saker vi pekat på här är tekniska brister i huset, men att koppla dem till hälsoproblem är ingen självklarhet, säger Linusson.

Parallellt med utredningen av och arbetet med fastigheten har man även haft hälsosamtal med personalen. En del har även ombetts uppsöka företagshälsovården för att se om det går att få fram kopplingar mellan hälsa och miljö den vägen.

– Vi gör det för att utesluta vissa orsaker. Det är så vi kan jobba nu, att åtgärda sådant vi ser och sedan göra de här undersökningarna, sen får vi se vart det leder, säger Pernilla Engkvist Widegren, grundskolechef på Skövde kommun.