Fram till den 6 mars är Rådhusgatan avstängd mellan Staketgatan och Majorsgatan, enligt ett trafikmeddelande från Skövde kommun.

Helenaskolans parkering och infart till kyrkogården nås under tiden via Majorsgatan. SLA:s parkeringsgarage nås också via Majorsgatan. Däremellan är det endast öppet för moped under byggnationen.