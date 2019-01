Branden i fastigheten på Timmervägen i Ryd började i en lägenhet. Därefter gick den vidare ut genom fönstret och upp i taket på byggnaden där den fick fäste i brännbara bjälklag och innertak och därefter spred sig vidare över hela ytan.

Via en loftgång fortsatte elden sedan över till nästa huskropp och spred sig även i det taket. Däremot lyckades räddningstjänsten förhindra spridning till ytterligare ett hus som ligger parallellt med den brunna fastigheten, genom att göra förebyggande insatser i den loftgång som binder samman de båda husen.

– Som jag uppfattat det har branden spridit via lägenhetens fönster. Det har spruckit av hög temperatur och därefter har lågorna gått upp och in i vindsutrymmet via husets takfot, som inte var tät, berättar Ulf Seglert, inre befäl på Räddningstjänsten i Skövde.

– När det sedan blivit tillräckligt varmt uppe i takutrymmet har takstolar i trä och även undertak i råspånt tagit eld, sedan har branden spridit sig över hela ytan, tillägger han.

Seglert konstaterar vidare att spridningsförloppet har varit ungefär som man kan förvänta sig under rådande omständigheter och menar att det inte handlat om en extremt snabb utveckling.

När han i övrigt sammanfattar räddningsinsatsen dagen efter konstaterar han att den var genomförd på ett bra sätt.

– I det första skedet fanns det uppgifter om att det människor var kvar i lägenheten där elden utbrutit, därför prioriterades livräddning inledningsvis under insatsen.

– Vad gäller släckningsarbetet har betongtak säkrat nedåt i huset och bidragit till att brand inte gått in den vägen. Därmed har man låtit vinden brinna av och använt vatten där det bedömts vara mest nödvändigt, säger Seglert.

Den selektiva användningen av vatten har i sin tur inneburit att vattenskadorna inte blivit mer omfattande än nödvändigt.

Vid 09.30 på fredagsförmiddagen var Räddningstjänstens insats på brandplatsen avslutad. Därefter överlämnades fastigheten till ägarbolaget Balder. Ett möte med Balder och försäkringsbolaget hölls också under förmiddagen och enligt Seglert var alla nöjda med Räddningstjänsten arbete.

– Det konstaterades att huset är i förhållandevis gott skick och att det inte behöver rivas utan går att återställa.

– All personal som varit ute och gjort insatsen ska vara väldigt nöjda med sin yrkesmässiga insats. De har gjort ett jättebra jobb, säger Ulf Seglert.

