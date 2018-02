Vad gör att vissa företag och organisationer överlever kriser, och utvecklas, medan andra går under? Det frågar sig Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, i sin nya bok The Organizational Resilience Framework. Nu vill en av världens viktigaste organisationer fråga författaren. I mars är han huvudtalare, och ger sina svar, för FN i New York. Det framgår av ett pressmeddelande från högskolan.

– Det kom som en överraskning men inte desto mindre kul. Det känns fantastiskt att en sådan viktig aktör som FN intresserar sig för de här frågorna, säger Stefan Tengblad, som är huvudredaktör för boken tillsammans med Margareta Oudhuis från Högskolan i Borås.

Den 21 februari är det dags för boksläpp av The Organizational Resilience Framework på Högskolan i Skövde. I boken, som är en antologi där även andra forskare från Högskolan i Skövde medverkar, har flera företag synats, alltifrån framgångsrika succésagor till misslyckade dikeskörningar.

– Det finns många intressanta exempel, Volvo Cars är ett. De har i omgångar haft kriser och ekonomiska nedgångar men alltid kommit tillbaka, som nu efter att de lämnat Ford till exempel. Apple är också värt att nämna. Innan Steve Jobs kom tillbaka under 1990-talet var konkursen nära. Sedan blev det ett av världens mest framgångsrik företag.

Så vad kännetecknar då företagen som lyckas över tid? De är tillförlitliga, effektiva och har förändringsförmåga, konstaterar Tengblad. Och det finns en balans mellan de tre egenskaperna.

– Effektivisering är tätt sammankopplat med lönsamhet. Men en del företag tenderar att fokusera väl mycket på att bli mer effektiva. Och ser kortsiktigt. Ett företag står bättre redo för en tillfällig tillbakagång om det finns utvecklingsfokus. Nya produkter eller tjänster ökar ofta konkurrenskraften, säger Tengblad och tillägger:

– Men allra viktigast är kanske medarbetarskapet. Engagerade medarbetare är det som driver, och utvecklar, företagen. Det skapar också kundnöjdhet och tillförlitlighet och besökare eller köpare som återvänder. Det finns exempel på företag eller organisationer som sagt upp erkänt duktiga säljare, exempelvis, för att få ner lönekostnaden. Inte sällan slutar dock sådana beslut med att företaget tappar trovärdighet och i slutändan lönsamhet. Att snåla in på det sättet lönar sig sällan i det långa loppet.