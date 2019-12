Gustav Löfwing-Svensson anslöt till IFK Falköping från Skövde AIK inför förra säsongen.

19-åringens säsong i Falköpingsklubben blev minst sagt lyckad och han fick ta emot ett fint pris för sina insatser på Falköpings fotbollsgala tidigare i höstas.

Nu står det klart att Löfwing-Svensson lämnar Falköping och återvänder till Skövde AIK, som han skrivit A-lagskontrakt med.

– Målet med 2019 för Gustav var att han skulle få bygga på sig erfarenhet av seniorspel och det fick han verkligen utväxling på under säsongen hos Mikael Lindgren i Falköping. Nu känner vi att det är helt rätt läge att han kommer tillbaka till oss och krigar om en plats här under 2020, säger SAIK:s sportchef Per Åstemo på klubbens hemsida.

Tidigare under torsdagen förlängde Skövde AIK även med två spelare.

LÄS MER: Nyckelspelarna förlänger med Skövde AIK