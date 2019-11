Priset som Hanife Rexhepi nu får är Skaraborgs Akademi pris till en avhandling som skrivits av en forskarstuderande vid Högskolan i Skövde och som de anser bör lyftas lite extra.

Utmärkelsen delas ut varje år och Hanife Rexhepi får det för sin avhandling ”Bridging the Information Gap – Supporting Evidence-Based Medicine and Shared Decision-Making through Information Systems”, meddelas det i ett pressmeddelande.

I motiveringen går det att läsa att ”Avhandlingen visar prov på nya insikter och forskningsresultat inom sitt forskningsområde och bedöms tillföra ny kunskap och bidra till utvecklingen av ämnesområdet både nationellt och internationellt.”

– Det känns hedrande att få priset. Som forskare vill man att ens forskning ska göra skillnad och hjälpa till att förändra samhället till det bättre. Utmärkelsen innebär att mitt forskningsresultat, till exempel behovet av att öka patientdelaktigheten för att åstadkomma säkrare vård, uppmärksammas, säger Hanife Rexhepi i pressmeddelandet.

Viktigt att patienten blir delaktig

I sin forskning har Hanife Rexhepi undersökt hur informationssystem kan stödja en evidensbaserad vård där patienten är en central och aktiv medaktör i sin vård och behandling.

Resultatet visar att IT-stöd kan förbättra kvaliteten på den vård patienten får, förutsatt att systemen stödjer tillgången till patientinformation och medicinsk kunskap på ett integrerat sätt och att de utgår från patientens process.

Teknologin är dock endast ett stöd. Den verkliga delaktigheten sker i mötet mellan vårdpersonal och patient.

Vårdpersonalen måste bli bättre på att värdera sitt sätt att arbeta på och organisera arbetet så att patienten faktiskt kan delta. Patienterna måste bli bättre på att ställa krav på att få information och delta i sin behandling.

– Jag har tidigare arbetat som sjuksköterska och sett hur brister i IT-stöden riskerar patientsäkerheten och bidrar till dubbelarbete för vårdpersonalen. Jag ville använda min kompentens som sjuksköterska till att påverka utvecklingen av IT-stöden i sjukvården till det bättre, säger Hanife Rexhepi.

Forskning som engagerar

Hösten 2018 deltog Hanife Rexhepi i Skövdes deltävling av Forskar Grand Prix. Hon vann och fick därför åka till Stockholm för att tävla i den stora finalen, där det dock inte räckte hela vägen fram till vinst. Men faktum kvarstår att hennes forskning engagerar.

– Vi har alla någon gång varit patienter och kommer troligen att bli det igen. Varje patient har viktiga kunskaper om sig själv och sina behov. Vården blir därför säkrare om patienten är välinformerad och kan påverka sin vård. En viktig förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig är att de får information, till exempel provresultat, och olika behandlingsalternativ.

– Alla är överens om att patienten har rätt till information om sin vård och behandling, men huruvida patienten ska ges tillgång till information genom sin journal via nätet är omdiskuterat och något som väcker känslor.

Prisutdelningen sker i samband med Skaraborgs Akademis föreläsningskväll på Högskolan i Skövde den 28 november. Priset delas ut av Länsförsäkringar Skaraborg.