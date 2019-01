83-åringe Per Erik har varit försvunnen sedan 15-tiden på nyårsdagen då han sågs i trakterna vid Fagersanna. Ett stort sökpådrag sattes in och Missing people kopplades in på torsdagen.

Vid 13-tiden på söndagen anträffades mannen i utkanten av sökområdet. Det var privatpersoner som hjälpte till i sökandet som hittade honom.

– Vi har varje dag gjort nya bedömningar hur långt mannen har kunnat gå utifrån hans fysiska förmåga och har kontinuerligt utökat sökområdet. Vi misstänker inget brott i samband med dödsfallet.

Anhöriga har underrättats.

Fotnot: Texten uppdateras.