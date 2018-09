Al Pitcher har fått svenskarna att skratta åt sig själva ända sedan 2012 när komikern gav sig ut på sin första turné Fika tour. Sedan kom Påtår tour 2013 och Nääämen it’s Al Pitcher 2014/2015.

Nu är det nya föreställningen Sverige syndrome som gäller. Stand up-showen har spelats för utsålda hus både i Sverige och utomlands det senaste året. Nu fortsätter turnén.

– I am delighted that we are doing so many more shows. Fyfaan this is my most favourite and personal stand up show to do and audiences from Norrköping to New York, Lund to London have loved it. Forget all the bad things in the world right now, lets get in a theatre and have a great laugh together, säger Al Pitcher.

I showen får publiken följa med på hans livsresa, från födseln i England via barndomsåren i Nya Zeeland till hans nuvarande liv i Sverige med fru och två barn. Al Pitcher berättar om sin kärlek till Sverige och svenskarna och varför han tycker att landet i norr är det bästa i världen.

Showen har fått beröm inte bara från publiken utan även recensenterna har gillat vad de sett: "En het och oförglömlig scenshow", skriver Corren, "Al Pitcher kan definitivt mäta sig med all internationell scenhumors storheter, menar DN och NSD förklarar att "Publiken upplever den mäktigaste skrattattacken på hela året".

Den 15 november kan skaraborgarna undersöka om kritikerna har rätt - då står Pitcher på scenen i Vara konserthus.