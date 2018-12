Om man vill se italiensk eller spansk toppfotboll så har man sedan i augusti fått vända sig till Strive, en streamingtjänst som tog över sändningarna av de båda ligorna efter Viasat.

Fram tills idag har det endast erbjudits engelska kommentatorer till matcherna.

Nu står det klart att en tidigare medarbetare på tidningen - Adam Pinthorp, ursprungligen från Stenstorp - får jobbet som en av fyra svenska kommentatorer hos streamingtjänsten.

– Det ska bli otroligt kul. Även om jag bara hoppas att det här är början på min egen karriär känns det ändå som en liten cirkelslutning. Det var mitt intresse för den sydeuropeiska fotbollen som från första början tog mig in i branschen. Att nu få kommentera – som är det jag primärt vill syssla med – de ligor som ligger mig närmast hjärtat är inte annat än oerhört inspirerande, säger Adam Pinthorp.

Stannar hos TV4

25-åringen kommer som sagt att få sällskap av ytterligare tre svenska kommentatorskollegor - Christoffer Svanemar, Christopher Kviborg och den välkände TV4-veteranen Jesper Hussfelt, som lämnar kanalen helt.

– Det känns som att komma hem. Det är underbart att få vara med i uppstarten av ny en kanal med framtidsvisioner, med kollegor som är under stark utveckling och med två av världens allra bästa ligor som jag personligen brinner för, säger Jesper Hussfelt i ett pressmeddelande.

Adam Pinthorp, som under flera år arbetat för TV4 och C More, kommer dock att arbeta kvar hos sin gamla arbetsgivare parallellt med det nya uppdraget.

– Sedan är det inte helt utkristalliserat i vilken mängd. Det är väl inte helt omöjligt att det blir lite mindre jobb där under de närmsta månaderna innan den inhemska fotbollen drar igång igen. Oavsett vad är jag väldigt glad att mina chefer på TV4 visat förståelse och ändå fortsatt förtroende genom att låta mig dubbla.



Foto: John Guthed

Betyder detta att du kommer att få bevaka sporten på plats nere i Europa?

– Den här första tiden tror jag det blir enbart kommentering härifrån Sverige för oss. För att sätta ramarna och få allt på plats. Sedan får vi se. Det finns stora ambitioner. En dag hade det givetvis varit drömskt att få kommentera från arenorna i Spanien och Italien.

Kommenterar premiären

Den första matchen som kommenteras på svenska sänds nu på fredag, och då är det Adam Pinthorp som kommenterar Celta Vigo mot Leganes i La Liga.

– Det här är en naturlig utveckling för Strive. Vi vill vara fotbollsfansens kanal, och då är det självklart att man ska kunna välja vilket språk man vill ha matchen kommenterad på. Jag är supernöjd med de rekryteringar vi gjort, säger Kristian Hysén, VD för IMG Sweden som äger Strive.

Fakta: Adam Pinthorp

Namn: Adam Pinthorp

Ålder: 25

Antal kommenterade matcher: Gatan vad svårt att uppskatta. Kanske är halvvägs till fyrsiffrigt.

CV som kommentator: Mest fotboll (Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan, Serie A, Ligue 1, spanska cupen, skotska Premier League, amerikanska MLS, klubblags-VM, Nations League…) men också en hel del handboll, innebandy, futsal och amerikansk fotboll.

Mest minnesvärda ögonblick som kommentator: Finns många galna matcher men en fight jag gjorde med bara ett par kommenterade matcher i bagaget var Juventus-Parma som slutade 7-0. Knappast spännande men minnesvärt på många andra sätt där Carlos Tevez var Carlos Tevez-bra.

Pinsammaste ögonblick som kommentator: Har tragiskt nog ingen given. Välkomnade till Vångaballen i stället för Vångavallen i Trelleborg en gång. Blev varken särskilt pinsamt eller någon grej av det så det var ju lindrigt. Ge mig några år till!

Drömuppdrag som kommentator: Att kommentera ett VM slår nog ändå högst, det går inte komma ifrån. Men för mig som håller den spanska fotbollen nära hjärtat vore ett El Clásico eller ett Sevilla-derby på plats vansinnigt mäktigt.

Därför blev jag kommentator: Minns när jag satt och kommenterade hemma i soffan som grabb så innerst inne har det nog alltid funnits en hunger. Varför det sedan blev så är väl en kombination av tur, tajming och kanske lite skicklighet.

Om du får likna din kommenteringsstil vid en spelare i Italien eller Spanien, vem är du då? Kanske Isco. Min känsla är han han agerar mer än reflekterar. När han väl är inne i det så kör han sin grej och det gillar jag.