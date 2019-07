Gyllene Tider tvingas flytta sina konserter i Ronneby på fredag kvällen och Kalmar i morgon lördag. Live Nation meddelar i ett pressmeddelande att anledningen är att Per Gessle blivit akut sjuk i influensa med hög feber.

"Under Per Gessles 40 år på scen i oräkneliga konserter har han spelat med diskbråck, ryggskott, matförgiftning m.m. Endast två gånger (!) tidigare har han ställt in då han tappat rösten. Med hög feber och influensa blev det tyvärr omöjligt att genomföra helgens två konserter och Per är givetvis förkrossad över detta men hoppas att få möta publiken i Ronneby och Kalmar på nya datum".

Nya datum för konserterna blir 5:e augusti i Kalmar och 6:e augusti i Ronneby. Köpta biljetter är giltiga till de nya datumen. För den som inte har möjlighet att gå så går det bra att återlösa biljetterna via den auktoriserade återförsäljaren Ticketmaster senast 28 juli, uppger Live Nation.

Sedan tidigare har biljetter till Gyllene Tider köpta från Viagogo visat sig vara ogiltiga. Bland annat drabbades flera personer i samband med bandets konsert i Skövde, där flera fick barnbiljetter och därmed inte blev insläppta.