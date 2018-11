Ungdomsidrotten i Västra Götalands län får dela på 9 318 177 kronor i årets utbetalning av Svenska Spels Gräsroten. Tack vare sina 131 226 supportrar får 4 257 föreningar i länet dela på pengarna. Favoritsporter är fotbollen som inkasserar 5 603 137 kronor följt av handbollen som får 437 858 kronor.

– Svenska spel vet hur hårt idrottsföreningar runt om i Västra Götaland kämpar för att barn och ungdomar ska få utöva sina favoritidrotter, så det är med glädje vi delar ut dessa 9,3 miljoner kronor till ungdomsidrotten i länet. Att Gräsroten växer, både vad gäller föreningar och supportrar, visar hur omtyckt och uppskattat initiativet är i Idrottssverige, säger Marie Loob, tf. VD på Svenska spel i ett pressmeddelande.

Efter fotbollen och handbollen är det ishockeyn som får mest pengar i länet, 423 057 kronor. Skövde IK är av hockeyföreningarna som får pengar, 52 364 kronor.

– Det som Gräsroten möjliggör för Skövde IK är att vi kan utveckla vår växande ungdomsverksamhet, vilket är en tillväxt som möjliggjorts på grund av tidigare satsningar. Framåt planerar vi att investera en betydande del av bidraget på kompetensutveckling för våra ungdomsledare, säger Anders Lundström, klubbchef Skövde IK.

Andra Skövdeföreningar som får pengar från Gräsroten är Skövde AIK får 30 308 kronor, Tidans IF får 22 114 kronor, IFK Skövde HK av 1991 21 364 kronor, Skultorps IF 13 986 kronor, Skövde HF 12 897 kronor, Ulvåkers IF 13 235 kronor, IFK Skövde FK 12 081 kronor, Våmbs IF 7 583 kronor, Värings GOIF 7 352 kronor, Skövde United FC 6 921 kronor, Skövde GK 5891 kronor, IFK Värsås 5 813 kronor, Skövde HIF 4 386 kronor, Igelstorps IK 4 310 kronor, Skövde IBF 4 015 kronor, Billingens GK 3 393 kronor och Lerdala IF 2 688 kronor.

I Tidaholm får klubbarna också utdelning, IFK Tidaholm 24 936 kronor, Tidaholms G&IF 15 306 kronor, Tidaholms HF 7 044 kronor, Fröjereds IF 6 603 kronor, Ekedalens SK 5194 kronor, IF HV Tidaholm 4 256 kronor, Folkabo IK 4 135 kronor, Marbodals BS 3 653 kronor och Tidaholms MK 3 157 kronor.

Skara FC 15 382 kronor, Skara HF 9 595 kronor, Axvalls IF 6 726 kronor, Skara HK 6 500 kronor, Ardala GOIF 5 851 kronor, Skara IK 5 363 kronor, Istrums SK 4 777 kronor, Skara IBK 3 769 kronor, BK Kåess 3 339 kronor, Varnhems IF 2 865 kronor och Skaraortens RF 2 612 kronor.

Åsarp-Trädet FK 12 937 kronor, Stenstorps IF 9 237 kronor, Falköpings FK 8 071 kronor, IFK Falköping FF 7 705 kronor, Floby IF 7 495 kronor, Grolanda IF 6 980 kronor, Kinnarps-Slutarps IF 6 609 kronor, Tomtens IF 5 895, Falköpings kvinnliga IK 5 337 kronor, Vartofta SK 4 246 kronor, IFK Falköping IK 3 647 kronor och Falköpings GK 3 298 kronor.

Andra Skaraborgsföreningar som får pengar är bland annat Mariestads BOIS HC 37 457 kronor, Villa-Lidköping BK 51439 kronor, Grästorps IK 24 891 kronor, Källby IF 19 409 kronor, Götene IF 10 639 kronor, IK Gauthiod 19 392 kronor, Vara SK 16 327 kronor, Töreboda HF 13 023 kronor, Lidköpings FK 12 176 kronor, Vedums AIS 9 964 kronor, Sils IF 8 344 kronor och Hällekis IF 6 480 kronor.

Enligt en undersökning bland föreningarna i landet svarar 56 procent att de med hjälp av pengarna från Gräsroten får möjligheten att uträtta något som inte annars hade varit möjligt. Det som pengarna främst används till är utrustning, utbildning samt cuper och tävlingar.

Detta är sjätte året som Svenska spel via initiativet Gräsroten ut över 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige. Det är Svenska Spels kunder som själva fördelar pengarna genom att välja en till tre favoritföreningar i Gräsroten.