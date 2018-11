The Night Flight Orchestra åker alltså i veckan ut på lång Europaturné. Starten sker i Malmö på torsdag, sedan är man i Tyskland på fredag, men tillbaka i Sverige redan på lördag, då man spelar på Skövde In Rock.

Turnén går sedan via Norge, Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, England, Spanien, Italien, Schweiz, Österrike, Ungern och Tjeckien mot en slutlig finalvecka med sju spelningar i Tyskland strax före jul.

Gruppens senaste album, "Sometimes The World Ain´t Enough", släpptes i somras och har blivit rejält hyllat. Albumet har legat högt på försäljningslistorna i Tyskland, England, Schweiz och Sverige.

En av medlemmarna i bandet har sina rötter i Skaraborg och det är gitarristen David Andersson. Han är född i Skövde och växte upp i Falköping. Musikintresset började tidigt och numer kombinerar han sitt yrke som läkare med musiken.

– Jag bor numera på Södermalm och jobbar som gastroenterolog på Danderyds sjukhus när jag inte håller på med musik, säger han till Falköpings tidning.

Efter spelningen i Skövde väntar Europa för Night Flight orchestra.

– Det är vår andra Europaturné med The Night Flight Orchestra, den förra som vi gjorde för ungefär ett år sedan gick över förväntan, men vi hoppas att vi kan locka ännu fler lyssnare den här gången.

