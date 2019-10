Optimism trots chockhöjd skatt på husbilar

Husbilsskatten chockhöjdes nyligen och det har mötts av hård kritik. Priset kan bli upp till 30 000 kronor per år. Kabe har sagt upp 25 husbilstillverkare.

Men på Erikssons husvagnar och husbilar i Skaraborg är man inte oroad.

– En husbil går kanske två tre månader per år och sedan kan man ställa av den, då blir priset cirka 80 kronor per dag, konstaterar försäljaren Sebastian Karlsson Munk.