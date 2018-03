Det var september ifjol som paret åkte iväg på en resa till Las Palmas, en så kallad "all inclusive" där all mat ingår. Under vistelsen visade det sig att maten var under all kritik, kall och bränd och så sprang det runt insekter vid maten. Så beskriver paret det i sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Paret krävde att resebolaget skulle göra något åt det, då ska man ha skickat ut tre medarbetare som provsmakade maten och tyckte att den höll utlovad standard.

Paret som bor i Skövde ansåg inte att hotellmaten var ätbar utan gick ut och åt. "Vi kunde inte heller stå ut med kackerlackorna som sprang runt".

De krävde 5 000 i ersättning från resebolaget men erbjöds istället en resecheck på 100 kronor eller 500 i kontanter, vilket de tackade nej till.

Nu ber de RN om hjälp att få företaget att betala ut 5 000 kronor, merkostnader de haft för att äta ute och tvingats stå ut med småkrypen.