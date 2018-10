Influensa är en virusinfektion som beräknas drabba mellan 200 000 och upp till 1,5 miljoner svenskar varje år. De vanligaste symptomen är plötslig hög feber, huvud- och muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon.

Under förra influensasäsongen fick många ett influensavaccin som inte gav skydd mot just den influensastam som cirkulerade mest under vintern 2017/2018. Ett skäl var att den virusstam som huvudsakligen smittade inte ingick i det influensavaccin som erbjöds av landstingen i Sverige. De influensavaccin som använts de senaste 40 åren har innehållit skydd mot tre virusstammar. Det finns dock sedan 15 år fyra typer av influensavirusstammar som smittar under en influensasäsong. Vilka stammar som ingår i vaccinet avgörs av världshälsoorganisationen (WHO), som varje år försöker förutsäga vilka influensavirus som kommer att dominera smittspridningen.

I år satsar dock flera landsting, däribland Västra Götalandsregionen, på ett influensavaccin som skyddar mot alla fyra stammar och därför ger ett bredare skydd under influensasäsongen.

– Det är mycket positivt att det i år i finns influensavaccin tillgängligt som skyddar mot alla fyra influensastammar. Influensavaccination är viktigt för att skydda såväl sig själv som andra i sin omgivning mot sjukdom. Jag hoppas att fler kommer vaccinera sig med vetskapen om att årets vaccin ger ett bredare skydd, säger Charlotta Zacharias, ansvarig läkare på Vaccin Direkt.

