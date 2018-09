Det nya partiet Demokraterna, som är från Göteborg och motståndare till tågtunneln Västlänken som ska byggas där, kommer in i regionfullmäktige. Det står klart efter att samtliga valdistrikt i Västra Götland har räknats.

Demokraterna får 3,44 procent av rösterna och klarar därmed spärren på tre procent. Valresultatet är ännu inte fastställt och därmed är inte mandatfördelningen klar.

Men att Demokraterna tar sig över tre procent innebär att det nya partiet kommer att ta ett antal mandat i regionfullmäktige. De övriga partierna förlorar mandat som de fått sig tilldelade i den preliminära mandatfördelningen.

Rösterna på partiet räknades inte separat i den preliminära räkningen under valnatten eller under onsdagsräkningen, varför det fram till nu varit oklart om partiet kommit in eller inte. Rösterna räknades i en klumpsumma för ”övriga anmälda partier” och dessa fick 4,5 procent av rösterna, men det var oklart om ett enskilt parti klarade sig över spärren till regionfullmäktige på tre procent.

Demokraterna gjorde stor succé i kommunvalet i Göteborg och fick 17 procent av rösterna. Det har tagit fram ett partiprogram där kommunpolitiken i Göteborg går igenom, men det finns även ett avsnitt om sjukvården med fokus på regionen.