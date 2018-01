Året innan, 2016, hade badet 272 736 besökare och går man ytterligare ett år tillbaka, 2015, var antalet besökare 276 036

— Det är jättekul och Skövdeborna verkar motionsimma mer. Det som har ökat, framför allt mot förra året, är motionssim och vattenträning, säger arenachefen Per Karlsson till SLA.

Utöver att antalet motionssimmare har ökat har också besöksantalet på relaxavdelningen Aqua Vitalis haft en positiv utveckling jämfört med 2016.

Under 2017 besökte 19 293 personer relaxen vilket är 679 fler besök än året innan. Däremot har antalet besökare till äventyrsbadet minskat något mot 2016. Totalt besökte 126 531 badgäster upplevelsebadet under 2017 vilket är 3000 färre än året innan.

Enligt Per Karlsson har nedgången skett under sommaren, som visserligen var kall men inte tillräckligt kall för att locka badsugna till äventyrsbadet.

Under sommaren gjordes också en omfattande renovering av omklädningsrummen vilket kan ha påverkat besökssiffrorna.

Under 2018 planerar man att starta olika former av vattenträning, en motionsform som börjar bli allt populärare, enligt Per Karlsson.

– Vi tittar även på en mindre nyhet i äventyrsbadet men det får vi återkomma till, säger han.