Andreas Emanuelsson, med frun Sheriin Emanuelsson och kompisen Erik Törnkvist, är gänget bakom den nya pop-up-rockklubben, It'd be a lot cooler if you did, som har premiär på lördag.

Andreas och Erik är båda medlemmar i bandet Blisterhead och har under åren turnerat flitigt.

– Nu har samtliga medlemmar fått barn och vi har inte riktigt tid, eller ork, att satsa på musiken på samma sätt som förut. Därför kom vi på idén att starta en rockklubb som arrangerar spelningar med ojämna mellanrum, säger Andreas Emanuelsson.

– Den första klubbkvällen kommer att hållas på restaurang Sällskapet, som ligger centralt och dessutom i Kulturhuset, vilket rimmar väldigt bra med vår verksamhet.

Två band spelar på premiären, Jangle Town, där Andreas själv är med, spelar 60-talsgaragerock, och Göteborgsbandet City Maze som spelar indierock. Dessutom finns DJ Mårten på plats mellan bandens framträdanden.

– Det blir pop och rock som det var på 60- och 70-talen.

– Vi har genom åren fått mängder med kontakter, både nationellt och internationell, då vi samarbetat med olika skivbolag, arrangörsgrupper och alla de band som vi spelat med. Några gånger varje år får jag förfrågningar från band i England, Norge, Italien eller nästan var som helst ifrån, om att hjälpa dem arrangera spelningar.

Idén med klubben är att kunna ge Skövdepubliken något som inte hör till vanligheterna och dessutom kunna erbjuda spelningar till band som är på turné.

– Att spela rock är inget man blir rik på men det är fantastiskt roligt. De pengar vi eventuellt får över från lördagens spelning kanske kan gå till att betala för en spelning för ett band på väg genom Sverige. Det dyraste som finns för ett band på turné är att ha en ledig dag, för då måste man bekosta allt själv.

– Men vi kommer aldrig att tacka jag till arrangemang som skulle störa en lokal arrangör med kontinuerliga arrangemang. Vi är ett komplement till övriga arrangörer, som till exempel Beardmen och Klubb Altruism, säger Andreas.

Det har på senare tid blivit populärt med så kallade pop-up-restauranger, och för Andreas och hans kompisar är tänket ungefär detsamma.

– Arrangörsgruppen är konstant, men både lokal, plats och innehåll kan ändras beroende på utbud och efterfrågan.

På sikt finns planer på spelningar i Södra Ryd, där de tre arrangörerna bor.

– Man skulle kunna hyra någon av samfällighetslokalerna. Det vore väldigt roligt att få folk inne i stan att ta bussen ut till Ryd för att gå på konsert.

Varifrån kommer klubbens namn, It'd be a lot cooler if you did?

– Det är ett citat från filmen Dazed and Confused från 1993. De flesta i vår generation har den filmen som måttstock för en bra musikfilm, och en klubb måste ju heta någonting, säger Andreas som hoppas på publik i alla åldrar vid lördagens premiär.

– Det finns inget roligare än när folk umgås över generationsgränserna. Musik är för alla.