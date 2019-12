Den prestigefyllda tävlingen är tillbaka. Årets Lussekatt är tävlingen där det gäller att ha en extraordinärt julig och bra bild på sin jamande lilla vän. Vi har kört den här tävlingen i flera år - ja det har rentav blivit en tradition. Det är ingen överdrift att påstå att tävlingen har varit en succé. Vi brukar få in massor med bilder. Så bomba oss med era älsklingar.

Tre vinnare utses som får fina priser.

Läs mer om tävlingen i faktarutan och såklart: have yourself a mjau-i little christmas. Skicka din Lussekatt till tavling@vgt.se

Tävla? Så här gör du! Välj ut EN bild eller film (helst inte längre än 60 sekunder) och mejla ditt bidrag till tavling@vgt.se. Glöm inte att skriva några rader om katten och ange namn och adress till katt och ägare.Har du redan en uppladdad film, skicka med länken. Senast 13/12 klockan 12.00 måste vi ha ditt bidrag. Vår enväldiga jury kommer sedan att utse vinnare, som publiceras 17/12.