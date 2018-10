Heneporten, det vill säga den tunnel där Gröna vägen sträcker sig under järnvägen från Hentorp mot Skultorp, ska byggas om och breddas. Den ska få två körfält plus en gång- och cykelbana. Just nu är framkomligheten begränsad.

– Vi gör ett litet jobb just nu. Det är att sätta en stödmur mot bostadsfastigheten som ligger innanför Heneporten. Det här jobbet kommer att bli klart under nästa vecka, berättar Svante Jildenhed, senior projektledare på Trafikverket.

Först i mars månad ska det stora arbetet med att bygga om Heneporten sätta igång. Då stängs den av helt och trafiken leds om. Så kommer det att vara ungefär fram till september 2019, då den nya porten ska vara klar.

Anledningen till att stödmuren byggs redan nu är att det finns ett fornminne på fastigheten där muren byggs. Det rör sig om ett gammalt gravröse. Om det hade visat sig vara större än man tidigare vetat så skulle man ha behövt undersöka området arkeologiskt, vilket naturligtvis tar tid. Nu har det visat sig att marken inte behövde undersökas mer arkeologiskt, men tiden satte man ändå av för säkerhets skull.

I sommar väntar nämligen det mest spännande och komplicerade med hela bygget och tidpunkten för det går inte att flytta. Under 90 timmar den sista helgen i juli, det vill säga vecka 30, kommer all järnvägstrafik på Västra stambanan mellan Skövde och Falköping att stängas av.

Den nya, färdiga Heneporten ska då ha byggts vid sidan av järnvägen och ett komplicerat och tidspressat arbete väntar under de 90 timmar som tågtrafiken är avstängd.

– Under de timmarna ska man lyfta bort spåret, schakta bort järnvägsbanken, knacka ned befintlig port, lansera in – alltså trycka in – den nya porten, återfylla jorden man har schaktat bort, lägga tillbaka spåren och det viktigaste: se till att spåren hamnar i rätt höjd och att trafiken kan rulla, berättar Svante Jildenhed.

Under de 90 timmarna kommer även annat underhållsarbete att utföras på järnvägen.