Som Big brother fast i spelmiljö ungefär beskrevs realityshowen Gamerz när nyheten blev känd för en tid sedan.

Nu är det dags. På måndagen påbörjas inspelning och sändning av Gamerz i Skövde. Gamerz är världens första reality-showen för e-sport. Tolv spelare inom e-sport intar på måndag Gamerz-huset i Skövde.

Där kommer de under 20 dagar kämpa om möjligheten att bli professionella spelare. Första säsongen som spelades in i Sigtuna nådde 3 miljoner tittare över hela världen. Denna gången kommer live videos att sändas via Mixer, Microsofts streamingtjänst för spel. Det kommer också finnas möjligheter för tittarna att interagera med programmet och påverka innehållet i showen.

- Att Gamerz produceras i Skövde är viktigt i vår satsning på att stärka Skövdes position som spelstad, säger Tau Petersson, destinationsutvecklare för Spelstaden på Next Skövde.