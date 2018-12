Inställda matcher, träningar och läger. Det var gårdagens dystra besked efter att kylanläggningen i Billingehov gått sönder.

– Allt är inställt. Vi hoppas kunna öppna B-hallen igen på torsdag nästa vecka, men tills dess håller vi stängt, sa Billingehovs verksamhetschef Mattias Grimstoft.

Nu kan Mattias däremot glatt meddela att kylan redan är tillbaka, vilket SLA var först om att rapportera.

Reservdelarna till ett filter i anläggningen kördes in via taxi från Stockholm och teknikerna arbetade under torsdagen för att få ordning på problemet.

— Efter bytet igår eftermiddag såg vi att kylan successivt började komma tillbaka och sen var vi jättenervösa när vi lämnade vid klockan 23. När vi kom hit vid sju i morse såg vi att det var kvar och nu går man bara runt och ler, säger Mattias.

Detta är mer än vad de vågat hoppas på och innebär bland annat Skövde IK:s A-lag kan gå på och träna redan imorgon. Det innebär även att det planerade konståkningslägret blir av.

Enligt Mattias är det A-hallen som tagit mest stryk och den kommer de att få arbeta med fram till på tisdag nästa vecka.

— På onsdag ser vi att båda hallarna kör som vanligt igen och sen kan torsdagens hockeymatch spelas.

— Vi skulle ju även haft damhockey nu på söndag, men det är flyttat till Falköping den här gången. De behöver två hallar och det har vi inte just nu, säger Mattias Grimstoft, Billingehovs verksamhetsledare.