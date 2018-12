Samtliga nominerade till Skövde idrottsgala 2019

Årets kvinnliga idrottare: Lina Ljungblom Skövde HC/Skövde IK, Nathalie Säfsten, Skövde triathlon, Lina Larsson, Skövde Saints.

Årets manliga idrottare: Erik Hjertonsson, Skövde Trihatlon, Emil Johansson, SK Vitesse, Albin Elowson, FMCK Skövde.

Årets lag: Skövde Saints, HP90 Skövde, Skövde Simsällskap.

Årets kvinnliga junior: Trine Forss, Skövde SS, Vanessa Karadag, Skövde Saints, Emma Wahlström, Skövde HF.

Årets manliga junior: Miguel Mbumba, IFK Skövde Handboll, Rickard Carlsson, Skövde Dukes, Mikael Karlsson, Skövde ABK.

Årets ledare/tränare: Priya Mohlén Wendel, Skövde Saints, Caroline Andersson Olofsson och Jörgen Olofsson, Candanza DF, Erik Andersson, Skultorps IF.

Årets idrottare med funktionshinder: Johan Olsson, Skövde Handikappidrottsförening, Malin Jubrant, Skövde HIF, Patrik Blum, Skövde HIF.

Årets förening: Skövde Gymnastikförening, Candanza DF, Skövde Skateboardförening.

Årets unga kvinnliga ledare: Stina Sjökvist, Skövde IBF, Emma Lundgren, Skövde Simsällskap, Martina Putnik och Ida Leijsson, Cheer Community Devotion.

Årets manliga unga ledare: Johan Kindbom, Skultorps TK, David Perhed, IFK Skövde fotboll, Rasmus Johansson, Skövde Simsällskap.

Årets eldsjäl: Stefan Svärd, Skövde ABK, Sara Andersson, Skövde Gymnastikförening, Magnus Ramsin, IFK Skövde Skidklubb.

SLA-plaketten, Årets idrottare i världen: Helena Bergman, OK Ravinen (Ex IF Hagen), Lina Ljungblom, Skövde HC/Skövde IK, Albin Elowson, FMCK Skövde. (Vinnaren i den här kategorin röstas fram av SLA:s läsare.)