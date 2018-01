Stars for life är de båda Triple & Touch-medlemmarna Göran Rudbo och Ken Wennerholms projekt. Med hjälp av musik jobbar organisationen på olika sätt för att skapa bättre livsvillkor för barn och unga med Hiv och Aids i Sydafrika. De startade verksamheten redan 2005 och har under de gångna åren gästat Skövde vid flera tillfällen.

Nicoles eget engagemang i Stars for life sträcker sig tillbaka till 2012, då hon var en av två unga talanger som var solister i samband med den stora körkonserten som hölls i Arena Skövde. Efter det framträdandet fick hon också möjlighet att åka med på en resa till Sydafrika och hon har även deltagit i flera turnéer med duon i Triple & Touch, varav den senaste förra våren.

Och nu väntar alltså nästa uppdrag med Stars for Life för Nicole. Den 2 februari åker hon tillsammans med Triple & Touch och ytterligare en grupp människor till Sydafrika för en nästan tre veckor lång vistelse. Byn Hluhluwe i provinsen Kwazulu Natal kommer att vara den fasta punkten under besöket, men man kommer även att åka till Kapstaden.

– Jag hade tänkt ett tag att jag skulle med till Sydafrika. Sen ringde Ken till mig och sa att skulle med, så vi hade tänkt samma sak var för sig, så det var meningen att jag skulle åka med, säger Nicole.

Mycket sång och musik står på programmet under de tre veckorna.

– Vi ska åka runt i skolorna och ha konserter, men också sjunga med barnen och aktiverar dem med musik. De älskar musik, de är musik, berättar Nicole.

Inför resan har Nicole gått ut via sociala medier och berättat vad som är på gång. I all enkelhet har hon också startat en insamling där pengarna som kommer in ska gå till saker som barnen behöver för sin skolgång. Redan första dagen fick hon in 11 000 kronor.

– Bara med det jag fått in kan jag finansiera ett års skolgång för 55 barn. Nu får jag se vad insamlingen ger. Jag ska köpa saker på plats och sedan åka runt till skolorna och lämna dem, säger Nicole.

– Jag har också sagt att jag kommer att dokumentera allting under resan. Den som vill kan följa mig via en podd som är på gång, men även på Instagram och Facebook och en vlogg som jag lägger upp på min Youtubesida, säger Nicole Touma.

Fotnot: För den som vill bidra till Nicoles insamling till förmån för skolorna inom projektet Stars for Life finns möjligheten att skicka pengar via swish. Mer information finns att få via Nicoles sidor på Facebook och Instagram.