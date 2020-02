My sjöng inför hockeyfansen: "Helt fantastiskt!"

Tidaholmstjejen My Kullsvik sjöng den svenska nationalsången inför 11 000-12 000 åskådare i Globen i söndags när Sverige mötte Finland i Beijer Hockey Games.

– Det var helt fantastiskt, en sjuk känsla, säger hon.

På fredag släpper hon sin andra egenproducerade singel på Spotify. For you.