Det är nu den tredje sommaren i rad med mycket låga grundvattennivåer. Sommaren 2018 har varit en av de varmaste som hittills noterats och stora delar av augusti präglades av svår torka.

De senaste somrarnas låga grundvattennivåer är en följd av minskade nederbördsmängder och torka. Detta har fått allvarliga konsekvenser för privatpersoner, lantbrukare, industri och kommuner. De låga nivåerna kan medföra sinande brunnar och kvalitetsproblem, som till exempel saltvatteninträngning.

Som lök på laxen kommer Skövde flygplats med informationen att grundvattenmagasinet runt flygplasten är förorenat med höga halter av det hormonstörande ämnet PFAS. Ämnet användes som släckmedel och är förbjudet sedan många år.

Du kan själv få en uppfattning om grundvattenrörelser i området genom att gå in på hemsidan SGU och leta dig fram till information om grundvattenmagasinet i området. Grundvattnet under flygplatsen rör sig norrut med en hastighet av 1 – 5 meter per sekund. Marken är sand och mycket genomsläpplig för allt. Med facit i handen borde inte en sådan riskfylld verksamhet byggts på den platsen. Det är alltid lättare att se vad som borde gjorts när väl utsläppet skett och miljöförstöringen upptäckts.

Vi får bara hoppas att PFAS ej spridit sig för långt och påverkat brunnar i området.

Ett varmare klimat med ett lägre grundvatten gör att risken att få upp otrevligheter i dricksvattnet ökar. Att PFAS använts och släppts ut i naturen är historia. Nu skall vi sanera efter gamla synder. Det är enkelt att säga att det får Flygplatsen betala. I realiteten blir det skattebetalarna i Skövde som får stå för notan igen.

Annons

För att undvika att misstagen upprepas om och om igen med oförsiktig hantering av utsläpp till vatten och luft bör du överväga att rösta på oss i miljöpartiet. Vi har visat att vi menar allvar med att förbättra miljön idag och minska utsläppen till miljön vilka nästa generation får hantera:

- Rena avloppsvattnet från läkemedelsrester för att undvika få dem i dricksvattnet.

- Sortera avfallet innan det bränns i värmeverket för att minska utsläppen av bland annat dioxiner.

- Minska transporterna vilka släpper ut växthusgaser.

- Restaurera våtmarker för att öka inlagringen av växthusgaser och gynna den biologiska mångfalden

- Minska kalavverkningen av kommunens skogar för att öka inlagringen av växthusgaser och gynna den biologiska mångfalden

Listan kan göras längre, men det här är exempel på saker vi i Skövde kan göra för att undvika framtida miljölarm i vårt område.

Miljöpartiet de gröna

Peter Sögaard

Kandiderar till Skövde kommunfullmäktige och regionfullmäktige