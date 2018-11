Stärk Värsås skola med de elever vilka tvingas byta skola på grund av skolledningens oförmåga att behålla behörig personal på Varola skola. Turerna kring hur personalen tröttnat på Skövde kommuns skolledning har nog inte undgått någon. Nu kommer nästa karusell, barnen skall gå i Skultorp på Svärtagårdsskolan. En skola som ligger dubbelt så långt bort för Varolaborna jämfört med Värsås skolan.

Vi i Miljöpartiet anser att det är bättre att flytta de barn som vill till Värsås skola. Självklart anser vi det olyckligt att den situation uppstått som vi är i nu och om det går vore det bra att backa händelseförloppet. Tyvärr tror vi inte det är görligt.

Idag finns det redan ett samarbete mellan skolorna och barnen är därmed vana vid varandra. Lärartjänsten vilken delas mellan skolorna idag kan kanske behövas sägas upp när Värsås skola tappar samarbetet med Varola skola.

Det vore också på sin plats att undanta barnen vilka går på Varola skolan från skolskjutsreglerna. Idag betalar kommunen skjutsen om eleven går på den skola som de förordnats. Väljer föräldern en annan skola får de själva stå för lösningen för resan. Den regeln kan det göras undantag ifrån när så behövs. Den situation som skolledningen försatt elever och föräldrar i vid Varola skola är en sådan situation. Hänvisa eleverna till Värsås skola men var tydlig med att skolskjutsproblematiken skall lösas för alla elever av kommunen.

En flytt av de 36 eleverna till Värsås skola skulle stärka den skolans ekonomi och på så sätt säkerställa att den kan fortsätta att utvecklas. Vi var ett av flera partier som innan valet argumenterade för att stärka landsbygdsskolorna. Vi står upp för det löftet.

Det är dock djupt beklagligt att personal vilka varit på samma väl fungerande skola i ca 20 år tröttnar på ledningen och söker sig bort. Skövde kommun behöver inte färre duktiga lärare utan fler. Varola skola framställs som en liten skola men ser man till antalet elever per lärare så är det marginella skillnader mellan de tre nämnda skolorna. Svärtagårdsskolan har flest med sina 10,3 elever per lärare medan Varola är sist med 9,8 elever per lärare. Värsås har 10 elever per lärare. Vari ligger skillnaden kan man undra.

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna i Skövde