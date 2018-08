Förslaget om att ändra namn kom upp i en motion till konsumentorganisationen Motormännens kongress för ett par år sedan.

– Sedan har det dröjt lite, men nu har vi tittat på varumärket och haft en diskussion kring det. Hur känt är det? Vad finns det för attityder för eller emot? Vi har varit ute i hela Sverige för att samla ihop allt det här och även för att ta in förslag på ny namn, berättar Ulla-Britt Hagström.

Motormännen i Skaraborg har fått in många olika namnförslag (se faktarutan) som de nu har skickat vidare.

Har du någon personlig favorit?

– Nej, jag har inte någon direkt favorit och har heller inte lämnat in något förslag själv. Men det är en väldigt diskussion om namnet. Jag möter en del äldre män som verkligen tycker att vi bör fundera på om vi ska byta ut ett välfungerande namn. Detta trots att unga kvinnor säger att de inte vill vara med i en organisation som har namnet Motormännen.

Från Motormännen i Skaraborg ser man positivt på ett namnbyte.

– Styrelsen inser att det här är något vi behöver göra. I Sverige idag ska alla kunna känna att de är delaktiga. Styrelsen inser att det är viktigt men vi har inte tagit fram något gemensamt förslag utan vi har bara samlat in olika namnförslag. De har kommit när vi har pratat med folk under olika samlingar under sommaren.

Annons

Om det blir ett namnbyte eller inte kommer att avgöras i vinter.

– Det kan bli en extrakongress i början av nästa år, men jag vet inte riktigt när. Men det viktigaste är egentligen själva diskussionen om varumärket. Vi var runt på campingen på Stochampionatet och det var väldigt många där som överhuvudtaget inte kände till oss. De trodde att vi var från en nykterhetsorganisation och att vi var där för att kontrollera nykterheten. Så vi är kanske inte så kända som vi tror, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Motormännen i Skaraborg.

Som kanske alltså får ett helt nytt namn i början av 2019.

– Det ska bli spännande att se hur det bli, konstaterar Ulla-Britt.