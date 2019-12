Truppbygget inför nästa säsong rullar vidare för Skövde AIK. Sedan tidigare har flera spelare valt att stanna, så som mittbacksparet Andreas Uusitalo och Hannes Fritzson samt bröderna Villiam och Viktor Granath. Med flera.

Nu står det klart att ytterligare två stannar. Denna gång är det Mikael Mörk och Elmar Abraham som klubben meddelar har valt att förlänga med SAIK över nästa säsong.

– Mikael kom in inför säsongen 2019 från Ardala GoIF och växte snabbt in som en startspelare hos oss. Delad intern skytteligaledning från sin mittfältsposition med 7 mål och 4 assist på 30 matcher är ett gott betyg för en debutsäsong i Ettan, säger sportchef Per Åstemo till klubbens hemsida.

– Elmar har framtiden för sig och det är bra att han fortsätter hos oss minst en säsong till. Han har fått stå lite åt sidan under 2019 när Oskar Mårtensson varit fantastisk i den sittande mittfältsrollen men Elmar spelade ändå i 21 av 30 seriematcher under året. Nu tror vi på honom inför 2020 att han tar ytterligare kliv och kan växa in som en ordinarie startspelare i Skövde AIK, säger Åstemo.