Hockeyallsvenskans bästa lag verkade ha slagit av på takten, förluster som det blev mot både Södertälje och Västervik i de två föregående omgångarna.

Men mot Timrå på bortaplan visade Björklöven stundtals varför man vinner grundserien överlägset – och bjöd samtidigt in Modo till den väntande hockeyallsvenska finalen i bäst av fem matcher.

Björklöven gjorde 4–3, var inte helt övertygande spelmässigt men serieledaren visade effektivitet, som två mål i numerärt överläge.

Effektiv var som vanligt även Jonathan Dahlén – serien skarpskytt. Men två nya mål, till 2–4 och 3–4– totalt är han uppe i 36 fullträffar – hjälpte inte till poäng.

Och samtidigt tryckte Modo till Tingsryd hemma med 6–1.

"Gör ett tappert försök"

Inget är definitivt avgjort inför den sista omgången på fredag, men det ska mycket till för att Timrå ska snuva Modo på andraplatsen. Modo står på 108 poäng mot Timrås 105. Dessutom har Modo ett klart övertag när det kommer till målskillnad – plus 73 mot Timrås plus 61.

– Vi gör ett tappert försök och har strålande möjligheter att kvittera men får inte in pucken. Jag är jättenöjd med vad vi presterar. Det är små marginaler, men vi möter ett mycket bra Björklöven, säger Timrås tränare Fredrik Andersson till C More.

Om möjligheten att passera Modo i tabellen:

– Vi har en chans till. Vi har gjort elva mål i en match (mot Almtuna) och ska försöka göra det igen.

Kampen mellan poängmaskinerna Dahlén och Modos Jonathan Johnson går också vidare – och båda har en jättechans att slå Pär Arlbrandts rekord på 77 poäng från säsongen 2008–09. Inför den sista omgången står båda på 76 poäng.

Dahlén har 36 mål och 40 assist, Johnson 28+48.

Västervik klev förbi

Streckfajt 2 – om den sjätte och sista platsen i slutspelet:

Kampen inför kvällens matcher stod mellan Tingsryd, Karlskrona, Mora och Västervik. De två senare möttes – och då passerade Västervik Mora upp till den åtråvärda åttondeplatsen. Tim Wahlgren och Erik Ullman förde snabbt Västervik till 2–0 på bortais och man vann till slut med 3–2.

Karlskrona tappade 1–0 till 1–2 hemma mot Karlskoga och försvann ur diskussionen. Tingsryd har en liten chans, trots storförlusten mot Modo. Men ska Tingsryd knipa en slutspelsplats krävs att både Mora och Västervik förlorar.

Matcherna i sista omgången: Västervik–Södertälje, Björklöven–Mora och Tingsryd–Västerås.

Kristianstad får kvala

Streckfajt 3 – om att undvika direktkval:

Kristianstad behövde slå Almtuna borta för att ha en möjlighet att slippa få kvala sig kvar i serien tillsammans med bland andra jumbon AIK.

Så blev det inte.

Två tidiga mål (Gustav Nielsen och Alexander Anderberg) i mittenperioden lade grunden till slutliga 4–0 och fortsatt allsvenskt spel för Almtuna.