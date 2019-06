Larmet kom 00.56 under natten mot lördagen. Det gällde en brand i en butikslokal på Storgatan i centrala Tibro. När räddningstjänsten kom till platsen var branden fullt utvecklad.

Hotellgäster utrymdes

Hela fastigheten var under en period rökfylld. Ett hotell i samma fastighet fick utrymmas under tiden som branden bekämpades. Hotellgästerna kunde återvända till sina rum senare under natten.

– När vi kom till platsen hade hotellet redan utrymts. Räddningstjänsten kontrollerade sedan övriga lägenheter i fastigheten, säger Ulf Seglert, inre befäl på räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Totalt var det tre styrkor på plats och två ledningsnivåer utöver det.

Branden är nu helt släckt.

– Vid 02.30 avslutade vi vårt släckningsarbete, säger Ulf Seglert.

Därefter pågick under några timmar arbetet med att få ut röken ur byggnaden.

Utreds som mordbrand

Butiksbranden misstänks vara anlagd, enligt stationsbefäl Mikael Jansson vid polisen i Skövde.

– Vittnen har sett en person utanför på gatan. Därefter hördes en smäll och så började det brinna.

Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon har kommit till skada.

Texten uppdateras.