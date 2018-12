Musikhjälpen är slut för i år. Totalt samlade Radiohjälpens välgörenhetsprojekt under 144 timmar in 50 550 204 kronor genom 606 337 engagemang, och bakom ett av dem stod Skövde Kulturhus.

Under namnet Kulturhushjälpen bjöd man bland annat in allmänheten till en musikalisk kväll på Skövde Stadsteater och auktionerade ut en gitarr. Men det var inte vilken gura som helst som såldes till högstbjudande, utan en akustisk Epiphone, signerad och skänkt av GES som under sommarens turné gjorde ett bejublat stopp i Boulognerskogen.



Foto: Emil Dahlin

Budgivningen kammades slutligen hem av tidaholmaren Mats Gyllensvaan som för 6 000 kronor vann över ett andra 60-tal bud.

– Jag lyssnar på Musikhjälpen både på tv och i bilen till och från jobbet, så jag kollade igenom vilka saker som fanns ute på Tradera och hittade den, säger Mats.

Han har deltagit i projektets auktioner även tidigare år och bland annat köpt en skulptur föreställandes en liten, arg kyckling. Mats menar att det inte spelar så stor roll vad det är för föremål som auktioneras ut, utan att han är med och bidrar. Pengarna går nämligen till att ge barn och vuxna med funktionsnedsättning tillgång till skola, vård, stöd och hjälp. En grupp som i utsatta områden ofta hamnar i utanförskap.

– GES är bra, men det kunde lika gärna ha varit något annat band. Det viktigaste är ändå vart pengarna hamnar, och det är bra ändamål, säger Mats.

Men om den hamnar på väggen eller i famnen på någon musikalisk familjemedlem, har han ännu inte bestämt.