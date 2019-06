I spåret av hagelstormen som drabbade Lidköping den 19 juni, skriver Länsförsäkringar Skaraborg i ett pressmeddelande att det kommit in runt 1900 skadeanmälningar.

– Mestadels är det skador på motorfordon. Hela 75 procent av anmälningarna är skador som rör bilar, säger Ulf Lindholm, skadechef på Länsförsäkringar Skaraborg.

Förutom buckliga bilar så handlar anmälningarna också om krossade rutor och förstörda tak.

– Ingen av anmälningarna som kommit in till oss rör personskador, vilket är väldigt skönt, säger Ulf Lindholm. Som tur i oturen är merparten av skadorna på de flesta bilar av sådan karaktär att de inte påverkar säkerheten, utan det går att använda sin bil tills möjligheten finns att få den reparerad.

Länsförsäkringar har omfördelat resurserna intern för att hjälpa de drabbade.

– Vid extrema händelser som denna är det viktigt för oss att vi gör allt vi kan för att se till att våra kunder får den hjälp de önskar. Vi har satt in extra personal och även jobbat kvällar. Det är svårare att påverka vad som sker i ledet efter oss, säger Ulf Lindholm.

I och med att det är semestertider är det många verkstäder och företag som dragit ner på resurser nu vilket bidrar till att det kommer ta längre tid att få hjälp med att få sina skador reparerade.

Plåtskador på bilar ersätts via vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin med avdrag för självrisk enligt försäkringsvillkoret. Glasrutor och altantak ersätts via villaförsäkringen med avdrag för självrisk och åldersavdrag. Växthus måste vara separat försäkrade och med allrisk villa. Följdskador på grund av vatten som läckt in ersätts också via försäkringen.