Det är länsstyrelsen man vänder sig till om man är orolig för att ett djur far illa. Nästan dagligdags kommer det in anmälningar som gäller sällskapsdjur, hund, katt, kanin och höns är de vanligaste och även häst. Just nu är många av anmälningarna relaterade till den stränga kylan.

— De som hör av sig är oftast oroliga för att djuren inte har tillräckligt med mat och vatten och att det inte finns skydd för vind och nederbörd, säger Ulf Johansson.

Djurskyddskontrollanterna åker ut på de flesta anmälningar och enligt Ulf Johansson är häften av dem obefogade.

Men vad är det då som gäller för exempelvis kaniner, som är ett vanligt sällskapsdjur? Kaninerna klarar sig bra i låga temperaturer men ska ha en bolåda fylld med torrt strö och buren ska stå upphöjd från marken så den lilla kaninen inte ska behöva trampa i is och snö.

— Normalt sett ska de ha fri tillgång på vatten men när temperaturen sjunker så kan det vara svårt. Då är kravet att djuret ska kunna dricka sig otörstig två gånger om dagen med ljummet vatten. Det gäller även hästar och nötkreatur som går ute.

En del har egna små besättningar med höns. Här varnar Ulf Johansson att det är lätt att de förfryser kammen.

— Höns ska alltid ha tillgång till ett frostfritt utrymme.

Många har sina katter inomhus men för dem som inte har det gäller det att se till att katterna har tillgång till ett utrymme där det är minst tio grader varmt.

Ulf Johansson vill också betona en annan sak när det gäller kaniner.

— Många har bara en kanin, men de är sociala djur och trivs bäst i grupp så det bästa är att man när man köper kanin, skaffar två ungar, helst två honor och att då se till att de har tillräckligt stor bur.

Hit ringer du om du misstänker att ett djur far illa 010-224 50 50