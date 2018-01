Det är BTJ, tidigare Bibliotekstjänst, som tillhandahåller streamingtjänsten Viddla. Tanken med tjänsten är att hänga med i utvecklingen i takt med att allt fler väljer att se film via streamingtjänster på internet.

– Tjänsten frigör både tid för personalen och fysisk plats, jämfört med hantering av dvd-skivor, som dessutom slits och måste bytas ut. Det blir heller inga väntetider för kunderna. Alla kan se samma film samtidigt, om det skulle vara så, säger Staffan Dykes, produktchef på BTJ.

Han trodde att fler bibliotek skulle stå på kö att införa tjänsten när den släpptes i april förra året, men det har gått långsammare än väntat. Målet är att alla bibliotek ska vilja ta del av tjänsten.

– Skövde var en av de första kommunerna att haka på. Men ibland är det fler aktörer i samverkan som ska vara med och bestämma, och då tar beslutsprocessen längre tid. Men hittills har vi bara fått positiv respons. I dagsläget är det ett 20-tal kommuner som är anslutna, säger Staffan.

Lizette Uddmar har också fått positiva reaktioner på den nya tjänsten.

– Den är lättillgänglig och finns på vår hemsida, under e-tjänster. För närvarande ligger filmen Läkaren på landet nummer ett på topplistan, därefter Captain Fantastic, Lion, Eye in the sky och Medan vi lever, berättar hon.

Antalet streamade filmer har legat på ungefär samma nivå sedan starten i september, med en liten dipp i november. Däremot har antalet användare sjunkit lite.

– Vi behöver marknadsföra oss bättre så att vi når ut, säger hon.

Staffan Dykes berättar att tjänsten är enkel och gratis för biblioteken att komma igång med. Kostnaderna är bara per utlånad film, och biblioteken väljer själva hur mycket de vill satsa.

– Vissa erbjuder kunderna ett lån per månad, andra fler, det är upp till varje bibliotek att bestämma. Allt annat sköter vi, säger han.

Vad gäller utbudet så finns det förstås olika åsikter. En del bibliotek efterfrågar smalare, finkulturella filmer, andra vill ha filmer som är mer kommersiellt gångbara.

– I vårt urval så försöker vi fånga hela filmmediets bredd, från barnfilm till odödliga klassiker, från storfilmer till dokumentärer, och naturligtvis internationella filmer från hela världen, säger Staffan.

För barnen har tjänsten tillgång till SF:s filmkatalog med alla Astrid Lindgrens filmer men även nya favoriter som Fåret Shaun och Pettson & Findus.

Från början erbjöds två filmer i månaden per låntagare på Skövde stadsbibliotek. Nu har de höjts till tre.

– Så vi har utökat budgeten lite. Drömmen vore att kunna erbjuda fyra, en i veckan. Då ligger vi på samma nivå som för e-böcker, säger Lizette Uddmar.