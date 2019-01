SSQ Awards

Varje år utses landets bästa i kategorierna affärshotell, konferenshotell och dagkonferens. Better Business World Wide, som instiftat utmärkelsen, följer under ett helt år de nominerade anläggningarna och utvärderar gästbemötanden genom så kallad mystery shopping via telefon och e-postkontakter. I bedömningen ingår även omdömen på över 170 sajter, däribland Tripadvisor, Booking.com och Expedia. Även anläggningarnas hemsidor undersöks. De bästa anläggningarna avslöjas på en gala i Stockholm i början av året.