SSQ Awards är ett sätt att mäta kvaliteten på landets hotell- och konferensanläggningar. Varje år utses landets bästa i kategorierna affärshotell, konferenshotell och dagkonferens.

Better Business World Wide, som instiftat utmärkelsen, följer under ett helt år de nominerade anläggningarna och utvärderar gästbemötanden genom så kallade mystery shopping via telefon och e-postkontakter. I bedömningen ingår även omdömen på över 170 sajter, däribland Tripadvisor, Booking.com och Expedia. Även anläggningarnas hemsidor undersöks.

Efter ett halvår görs en första ranking och i år ligger Lumber & Karle i Kvänum riktigt bra till. Anläggningen finns i dagsläget i topp tre i kategorin för landets konferenshotell.

– Detta är givetvis fantastiskt roligt och ett kvitto på vårt arbete med att leverera hotell- och konferensupplevelser med det lilla extra till våra gäster,” säger Pelle Stohlander, vd på Lumber & Karle.

Han förklarar att de arbetat målmedvetet under lång tid för att ge kunderna ett personligt bemötande och service av mycket god klass.

– För oss som ligger på landsbygden handlar det om att skapa unika upplevelser som gör att våra gäster kommer tillbaka till oss. Att vi nu utmärker oss bland Sveriges topphotell gör det hela extra roligt, säger Pelle Stohlander.

Förra året tog Jula hotell i Skara en tionde plats i samma kategori.

Om det kommer att räcka hela vägen till seger avslöjas efter årsskiftet. Den 9 januari hålls en gala på Lounge & Eventmässan på Stockholm Waterfront då vinnarna av SSQ Service Award 2018 presenteras.