Chilling Adventures of Sabrina (2018) – Ny Netflixserie skildrar den nygamla historien om tonårshäxan Sabrina. Småläskigt mys med trevlig retrokänsla.

The Prestige (2006) – Regissören Christopher Nolans film om två rivaliserande illusionister under sent 1800-­‐tal. Utmärkt skådespeleri.

Stardust (2007) – Familjeäventyr med häxor, pirater, levande stjärnor och Robert De Niro (!). Finns att streama på Netflix.

Over the garden wall (2014) – Tecknad serie för de mindre som belönades med en Emmy. Följer bröderna Walt och Greg som går vilse i en magisk skog och måste ta sig hem.

Spirited Away (2001) – Japanska Studio Ghibli när den är som bäst. Handlar om 10-­åriga Chihiro som hamnar i andarnas värld. Belönades med en Oscar.