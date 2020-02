Konserten lockade många besökare och bjöd på allt ifrån lugn indierock och covers av populära pop-rock låtar till snabb thrash metal. Imponerade lite extra gjorde skövdebandet After Earth, som öppnade evenemanget med tunga growls blandat med melodisk death metal till publikens jubel.

Totalt var det nio band som deltog, alla ifrån Västra Götaland. Tidigare har de spelat på Academy of Music and Business i Vara och nästa omgång blir på N3 i Trollhättan. Banden som deltog var WATT! (Tidaholm), Ænemy (Skövde), Heartless Bliss (Tibro), After Earth (Skövde), The Wednesdays (Trollhättan), Misfit Dave (Trollhättan), Sarcator (Trollhättan), Dethroned (Vänersborg) och TRE (Trollhättan).