Under kvällen spelar nio band. De är Aenemy från Skövde, After Earth från Skövde, Heartless Bliss från Tibro, Sarcator från Trollhättan, The Wednesdays från Trollhättan, TRE från Trollhättan, WATT! från Tidaholm, Misfit Dave från Trollhättan och Dethroned från Vänersborg.

Banden bedöms av en jury och även publiken får rösta på sina favoritband. Studiefrämjandet Skaraborg och Academy of Music and Business arrangerar, och det är fri entré.