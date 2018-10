Det är i årets "Lonely Planet’s Best in Travel" 2019 där Lonley Planet listar de bästa städerna att resa till.

Första platsen gick till Danmarks huvudstad Köpenhamn. Resebokförlaget framhåller "stadens redan etablerade status som center redan etablerade status som center för Skandinavisk design och arkitektur, den snabbt expanderande mat-scenen, miljötänkandet i alla steg och nya aktiviteter utanför högsäsong".

FAKTA: Topp 10 stöder i Lonely Planet's Best in Travel Köpenhamn, Danmark. Shenzhèn, Kina. Novi Sad, Serbien. Miami, USA. Kathmandu, Nepal. Mexico City, Mexiko. Dakar, Senegal. Seattle, USA. Zadar, Kroatien. Meknès, Marocko.

Vårt grannlands huvudstad befinner sig i en hotell-byggboom och inom de närmsta fyra åren kommer 8 500 rum att läggas till de existerande 21 000. Dessutom färdigställs Cityringens tunnelbanelinje vilket innebär att man lätt kan ta sig runt i staden.

Lonely Planet’s Best in Travel-lista samlar varje år in utnämningar från Lonely Planet’s stora gruppering av redaktörer, researchers, lokalbefolkning och influencers som sedan bedöms och rankas av en domarpanel. Resultatet är en lista på exklusivt utvalda destinationer med trendig och unik karaktär.